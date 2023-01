Hausse de la population partout au Québec sauf la Côte-Nord

La population a augmenté dans toutes les régions administratives du Québec, sauf la Côte-Nord où elle a légèrement diminué, entre le 1er juillet 2021 et le 1erjuillet 2022, selon les données dévoilées mercredi par l’Institut de la Statistique du Québec (ISQ).

À Montréal, la population a augmenté d'environ 14 000 personnes en 2021-2022, ce qui équivaut à un taux d'accroissement de 6,9 pour mille.

«Ce taux est faible en regard de celui de plusieurs régions et contraste avec les niveaux de croissance élevés que Montréal affichait avant la pandémie. Néanmoins, il marque une reprise de la croissance après le fort ralentissement de 2019-2020 et le déclin de 47 000 personnes enregistré en 2020-2021», peut-on lire dans le document de l’ISQ.

Montréal a par ailleurs accueilli un nombre d'immigrants permanents plus élevé qu'au cours des dernières années. Les gains attribuables aux résidents non permanents (travailleurs temporaires, étudiants étrangers et demandeurs d'asile) ont aussi augmenté, sans toutefois revenir aux niveaux prépandémiques.

Les autres régions où la croissance démographique avait ralenti après le début de la pandémie, soit la Capitale-Nationale, l'Outaouais, Laval et la Montérégie, affichent toutes des taux d'accroissement en hausse en 2021-2022.

La hausse la plus marquée a été observée dans la Capitale-Nationale, où la croissance de la dernière année surpasse celle des années prépandémiques.

La région a pu compter à la fois sur des gains accrus dans ses échanges migratoires avec les autres régions du Québec et sur une augmentation des migrations internationales.

Les données de l’ISQ montrent également que Lanaudière, les Laurentides et l'Estrie sont les régions où la population a augmenté le plus fortement en 2021-2022.

Leur taux d'accroissement s'élève à plus de 16 pour mille, ce qui demeure toutefois moindre qu'en 2020-2021.

«Ces trois régions continuent de faire des gains importants dans leurs échanges migratoires avec les autres régions du Québec, notamment avec Montréal, mais ces gains sont moins importants que ceux de l'année précédente», peut-on lire.

La croissance démographique dans les régions de la Mauricie et de Chaudière-Appalaches a poursuivi son accélération déjà entamée il y a quelques années avec un taux d'accroissement qui dépasse 13 pour mille.

L’ISQ a aussi noté une légère augmentation de la croissance au Saguenay-Lac-Saint-Jean et dans le Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, tandis que la Côte-Nord est la seule région à avoir enregistré un déclin.