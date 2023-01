La LCBO victime d’un «incident de cybersécurité»

Le site internet et l’application mobile de la LCBO, l’équivalent de la SAQ en Ontario, étaient hors service pour une seconde journée de suite, mercredi, en raison d’une enquête sur un «incident de cybersécurité».

Malgré cet enjeu, les opérations se déroulaient normalement dans les diverses succursales du réseau, a assuré la LCBO.

La société d’État n’a dévoilé aucun détail sur l’incident, notamment à savoir si elle est victime d’un rançongiciel, une forme de piratage visant à crypter les données d’une organisation pour paralyser son système informatique et réclamer une rançon. La LCBO n’a pas davantage indiqué si des données de ses clients pourraient avoir été compromises.

Si l’«incident de cybersécurité» qui affecte la LCBO s’avère être d’origine malveillante, la régie s’ajouterait à une longue liste d’organisations canadiennes qui ont fait les frais d’une cyberattaque au cours des derniers mois.

Notamment, l’Hôpital de Toronto pour enfants a été victime d’un rançongiciel en décembre qui avait perturbé ses systèmes informatiques pendant environ deux semaines. Un groupe de cyberpirates appelé LockBit s’est même excusé de l’attaque et a fourni une clé de décryptage à l’hôpital, qui a assuré ne pas l’avoir utilisé.

Plus tôt en automne, le géant Empire, qui possède notamment IGA et Sobeys, et le fabricant de véhicules récréatifs BRP ont aussi fait les frais de cyberincidents. Dans le cas d’Empire, l’entreprise a reconnu, lors de ses résultats financiers publié en décembre, que ses soucis informatiques lui ont coûté environ 25 millions $.