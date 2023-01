La LNH dévoile les entraîneurs-chefs du match des étoiles

Le Montréalais Jim Montgomery sera l’un des quatre entraîneurs-chefs en poste au prochain match des étoiles de la Ligue nationale de hockey (LNH) prévu à Sunrise, en Floride, le 4 février.

• À lire aussi: P.K. Subban avec le Canadien: 13 moments marquants

• À lire aussi: P.K. Subban excité de renouveler ses vœux avec Montréal

L’instructeur des Bruins de Boston dirigera la formation de la section Atlantique, une première pour lui, car sa troupe a excellé jusqu’ici cette saison. Les siens ont conservé un dossier de 32-4-4 bon pour 68 points, ce qui leur vaut le sommet du classement général.

Pour sa part, Rod Brind’Amour (Hurricanes de la Caroline) se retrouvera à la barre de l’équipe de la Métropolitaine. Il travaillera derrière le banc à cet événement pour une deuxième fois en carrière. Les Ouragans dominent leur division avec 57 points, deux de plus que les Devils du New Jersey. Du côté de l’Ouest, Peter DeBoer (Stars de Dallas) et Bruce Cassidy (Golden Knights de Vegas) piloteront respectivement la Centrale et la Pacifique. Ils en seront à une troisième et deuxième présence, dans l’ordre. Leurs clubs ont chacun amassé 56 points.

Les quatre hommes sélectionnés par la LNH sont les entraîneurs dont l’équipe affichait le meilleur pourcentage de points récoltés de sa section en date de mercredi.

La chaîne TVA Sports diffusera le Weekend des étoiles les 3 et 4 février. Après le concours d’habiletés du jour 1, les activités de la seconde journée constitueront en un tournoi mettant aux prises les quatre équipes en lice. Celles-ci comprendront chacune neuf joueurs de position et deux gardiens. Les parties se tiendront à trois contre trois.