Le hockey en péril, prévient Stéphane Auger

L’ancien arbitre de la Ligue nationale de hockey (LNH), Stéphane Auger, déplore que des parents ne soient pas capables de se contenir dans les arénas et estime qu’un arbitre adolescent n’est pas équipé pour recevoir des insultes provenant d’adultes.

En entrevue à QUB radio, M. Auger s’est demandé comment réagirait un parent si l’arbitre criait de la même façon après son propre enfant. Selon lui, c’est normal de se faire critiquer au niveau professionnel, mais cela n’a pas du tout sa place au hockey mineur.

«Le jeune de 13, 14 ou 15 ans n’est pas équipé pour recevoir des insultes. Les enfants sont là pour s’amuser. Il y a un ou deux joueurs par année de naissance qui vont faire une carrière professionnelle. Oui, il peut y avoir un cri de foule après une mauvaise punition, mais quand ça devient personnel c’est autre chose», a-t-il mentionné à Richard Martineau.

Il y a actuellement un problème de rétention d'arbitres dans tous les sports au Québec, a noté M. Auger.

«[Près de] 75 % des officiels vont quitter après leur deuxième année. Quant à eux, les arbitres vétérans vont abandonner dans la vingtaine, car ils sont tannés. S’il n’y a pas un changement de comportement drastique, le hockey est en péril. Présentement, il y a des parties annulées en raison du manque d’officiels. »

Selon lui, des mesures devront être prises dans les arénas comme dans les autres disciplines sportives, car le sport s’en va dans le mur.

À ceux qui recommandent de fermer les arénas aux parents, M. Auger trouverait ça dommage, car c’est toujours agréable de voir les activités de son enfant.

Il encourage plutôt les gens à continuer de filmer avec leur téléphone et de mettre les vidéos sur les médias sociaux.

«La personne qui a invectivé l’arbitre hier, va peut-être changer son comportement.»

Stéphane Auger anticipe qu’il y aura de plus en plus d’incidents dans le sport. «C’est un problème de société et il y a des gens qui ne sont pas capables de se contenir.»

Selon lui, ce phénomène existe depuis toujours et on remarque la situation davantage en raison de la pénurie d’arbitres. «Souvent, ce seront les mêmes officiels dans une région et les arbitres vont revoir les mêmes parents. L’abus verbal peut revenir et il y a de l’accumulation.»