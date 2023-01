NFL: Mathieu Betts encore dans la mire du circuit Goodell

Depuis qu’il a été libéré par les Bears de Chicago en août 2019, Mathieu Betts n’a plus eu l’occasion de flirter avec la NFL. Dans les dernières semaines, les Jaguars de Jacksonville et les Chargers de Los Angeles ont fait de l’œil à l’ailier défensif.

​« C’est quelque chose que je n’avais pas planifié. Mon agent a reçu les appels parce que ces équipes aimaient mon jeu. Je n’ai pas fait de démarche pour que ça se produise et je suis allé de manière très terre à terre à ces entraînements. Ça s’est super bien passé et j’ai fait bonne impression », a raconté Betts lors d’une entrevue.

Pour l’instant, l’ancien du Rouge et Or n’a reçu aucune offre. La NFL peut actuellement offrir des contrats pour la saison prochaine à des joueurs comme Betts, qui n’ont aucune attache dans le circuit.

« Je ne dirais pas que j’avais vraiment fait une croix sur la NFLhi, mais je ne me levais pas non plus en pensant à ça tous les matins. Le focus pour moi a toujours été de travailler à être le meilleur joueur possible pour aider mon équipe », a-t-il indiqué.

Excellente saison

Au terme de sa brillante carrière universitaire avec le Rouge et Or, Betts avait été embauché comme agent libre par les Bears après le repêchage de 2019. Il avait été parmi les derniers joueurs retranchés au camp d’entraînement, en août.

Il a fait ses débuts avec les Eskimos d’Edmonton, dans la Ligue canadienne, quelques semaines plus tard. En 2020, la pandémie l’a privé de football et la saison dernière a été plus difficile avec 12 plaqués et aucun sac du quart.

Cette saison, Betts a drôlement bien rebondi chez les Lions de la Colombie-Britannique avec 26 plaqués et sept sacs.

« Les entraînements que je viens d’obtenir avec des clubs de la NFL viennent simplement valider tout ce que j’ai fait dans les dernières années. J’accueille cette opportunité à bras ouverts, et que ça finisse par fonctionner ou non, je le vois comme une belle reconnaissance de mon jeu.

« J’ai toujours travaillé extrêmement fort et j’ai toujours mis beaucoup de sérieux dans le football. Je suis entouré par un personnel d’entraîneurs de première classe chez les Lions et ça nous a amenés à un niveau de jeu exceptionnel », a mentionné l’athlète de 27 ans.

Heureux à Vancouver

Advenant le cas où les opportunités obtenues ne se traduisaient pas en contrat dans la NFL, Betts ne se fera pas de mouron. Son contrat est encore valide la saison prochaine avec les Lions, dans la LCF.

« Je suis vraiment très bien dans cette organisation. J’adore l’équipe et la ville de Vancouver. On croyait fort en nos chances de gagner la coupe Grey la saison dernière et on va reprendre où on a laissé », a conclu celui qui enseigne en éducation physique durant la saison morte.