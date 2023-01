NFL : nous divertir, puis mourir

Les éliminatoires de la NFL sont à nos portes.

Même si mes Steelers seront absents, je serai devant mon écran, fasciné.

Presque tous mes rares amis feront pareil.

Nous le ferons malgré ce que nous savons sur l’hallucinante violence de ce sport.

Après

Je n’oublierai jamais Barack Obama, interrogé sur son attitude s’il avait eu un fils désireux de jouer au football.

Sa réponse fut quelque chose comme : je ne pourrais pas lui interdire, mais nous aurions une longue et difficile discussion.

Vous avez vu ou entendu parler de la collision qui provoqua l’arrêt cardiaque de Damar Hamlin, des Bills de Buffalo, et le mena au seuil de la mort, sans doute un rare cas de commotio cordis.

La chose aurait certes pu survenir dans un autre sport de contact, mais on conviendra que c’est au football que les chocs sont les plus nombreux et les plus violents, et donc que les probabilités d’accidents graves sont les plus élevées.

Notons au passage le brio étourdissant du département de relations publiques de la NFL.

Comment maximiser les chances de s’éviter un débat de société sur la violence ?

En pratiquant le judo avec l’événement : au lieu de le minimiser, vous l’embrassez, et vous noyez le joueur sous un déferlement d’amour et de solidarité.

L’affaire est cependant plus complexe que ce que l’on voit à l’écran.

Chris Nowinski fut un joueur de ligne d’élite au football. Il détient un doctorat en neurosciences du comportement.

Dans le New York Times de lundi, il livre des données ahurissantes.

De nombreux ex-joueurs, surtout des joueurs de ligne, meurent très jeunes, principalement de problèmes cardiaques.

Uche Nwaneri, ex-joueur des Jaguars de Jacksonville, mort la semaine dernière à 38 ans. Shane Olivea, mort à 40 ans, Max Tuerk, mort à 26 ans, Taylor Whitley à 38 ans, Jeremy Nunley à 46 ans, Ron Brace à 29 ans, Quentin Groves à 32 ans, Damion Cook à 36 ans.

Et la liste continue, continue.

Les ex-joueurs de football ont 2,5 fois plus de chances de mourir d’un problème cardiaque que les ex-joueurs de baseball.

Ils ont trois fois plus de chances de souffrir d’arthrite que la population générale.

Les chiffres sont délirants pour la maladie d’Alzheimer, la démence précoce, le diabète, l’hypertension, etc.

Lucidité

Et pourtant, dimanche prochain, je regarderai, comme à chaque année.

Trente professionnels de la santé sont mobilisés en moyenne pour chaque match de la NFL. Mais quand la carrière se termine, l’attention médiatique et les soins cessent aussi.

Bannir ? Utopique et ridicule. Trop d’argent en jeu.

Les athlètes, eux, ont décidé que la gloire et l’argent valaient le risque.

Faire plus de recherche ? Mieux avertir des dangers ? Certainement.

En regardant, faisons-nous partie du problème ? Bien sûr. Il y a une offre parce qu’il y a une demande.

Regardons au moins avec lucidité. Et essayons de ne pas les oublier après qu’ils auront fini de nous divertir.