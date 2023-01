NFL: retour sur les prédictions du début de saison

Un tel exercice est parfois pénible, parfois réconfortant, mais toujours nécessaire. Maintenant que la saison régulière est derrière, il est temps de revenir sur les prédictions lancées en septembre par votre humble serviteur.

Beaucoup trop de grandes gueules dans ce métier se lancent dans de grands élans avant la saison pour ensuite souffler dans leur trompette pour une prédiction qui a fonctionné, en reléguant les moins bonnes sous le tapis.

Le fait de revisiter sa boule de cristal quatre mois plus tard amène pourtant une bonne dose d’humilité, parfois aussi teintée de fierté.

Dans la conférence américaine, cinq des sept équipes qui je voyais en séries ont obtenu leur billet, soit les Bills, Bengals, Ravens, Chargers et Chiefs.

J’entrevoyais une saison de 9-8 pour les Dolphins, ce qui a été dans le mille, mais je ne les imaginais pas en séries et ils m’ont déjoué de justesse sur ce plan. Les Jaguars en ont fait de même, mais pas de quoi avoir honte, puisque personne ne les imaginait passer de trois à neuf victoires.

Là où c’est beaucoup plus gênant de s’exposer, c’est que les Broncos et les Colts, deux équipes qui ont connu des saisons extraordinairement décevantes, figuraient en séries dans mes prédictions.

Conférence nationale

Dans la conférence nationale, trois champions de division sur quatre ont été bien identifiés, soit les Eagles, Vikings et Buccaneers. Les Rams, qui étaient mes autres lauréats, ont pris une solide débarque!

Au rayon des bons coups, je voyais aussi les Cowboys en séries, ce qui me procure quatre bonnes équipes sur sept. Les Packers, Saints et Rams démontrent quand même que la boule de cristal était défectueuse, puisque les 49ers, Seahawks et Giants se sont faufilés à leur place.

Là où l’égo est frappé le plus durement, c’est que je voyais les 49ers prendre un pas de recul en raison d’une saison marquée de hauts et de bas par le jeune quart Trey Lance. Sa blessure a changé les données et les 49ers ont littéralement dominé sans passer par une nécessaire phase d’apprentissage.

J’avais manqué beaucoup de respect aux Lions, qui terminent à 9-8, plutôt que 4-13 dans mes choix présaison. Même scénario pour les Giants, que je voyais bons derniers dans l’Est. Toutes mes excuses à ces deux fiers clubs!

Toujours des surprises

L’art de faire des prédictions dans la NFL n’a rien d’une science exacte. À chaque année, il est difficile de voir venir les coups. La preuve c’est que sept des 14 équipes qui participeront aux séries à compter de samedi n’étaient pas de la danse l’an dernier. Depuis 1990, soit 33 saisons de suite, au moins quatre équipes se qualifient après avoir observé les séries de la maison la saison précédente.

Pas une ligue sportive professionnelle n’offre un tel roulement. Voilà qui fait souvent mal paraître les Nostradamus de ce monde. Et c’est tant mieux comme ça!

L’HORAIRE DU PREMIER TOUR DES SÉRIES

Samedi

Seahawks c. 49ers à San Francisco (16 h 30)

Chargers c. Jaguars à Jacksonville (20 h 15)

Dimanche

Dolphins c. Bills à Buffalo (13 h)

Giants c. Vikings au Minnesota (16 h 30)

Ravens c. Bengals à Cincinnati (20 h 15)

Lundi

Cowboys c. Buccaneers à Tampa Bay (20 h 15)

*Équipes en congé: Chiefs et Eagles

L'ÉTAT DES FORCES DANS LA NFL

1. Bills de Buffalo | 13-3

Semaine dernière : 1

Que d’émotions pour les Bills dimanche dernier! Probablement que le stade n’aura pas eu le temps de refroidir d’ici à la visite des Dolphins en séries, dimanche. Les Bills ont vécu beaucoup d’adversité cette saison. Les résultats témoignent de la force des leaders à bord.

2. Chiefs de Kansas City | 14-3

Semaine dernière : 3

Les Chiefs ont déjoué ceux qui pensaient qu’un pas en arrière était de mise après le départ de gros morceaux dont Tyreek Hill. C’est une cinquième saison de suite d’au moins 12 victoires, ce qui démontre la qualité du programme d’Andy Reid. Les Chiefs sont en congé au premier tour.

3. 49ers de San Francisco | 13-4

Semaine dernière : 4

Difficile de trouver une équipe qui a davantage le momentum que les 49ers en ce moment. Ils voguent sur une séquence de 10 victoires et ont inscrit au moins 33 points dans cinq de leurs six derniers matchs. Les inquiétudes quant à la tenue du jeune Brock Purdy sont dissipées avec fracas.

4. Eagles de Philadelphie | 14-3

Semaine dernière : 2

Le retour de Jalen Hurts a fait du bien et les Eagles pourront miser sur une semaine de repos lui permettant de récupérer de sa blessure à l’épaule. S’il y a un point d’interrogation en séries, c’est sur son état de santé. Il y a une belle profondeur dans cette équipe.

5. Bengals de Cincinnati | 12-4

Semaine dernière : 5

Les Bengals sont une autre équipe avec le vent dans les voiles, eux qui revendiquent huit victoires de suite. Après le top 5 qu’ils complètent dans cet état des forces, la marge devient importante avec les équipes suivantes. N’en déplaise aux partisans, il y a ces cinq équipes et les autres.

6. Vikings du Minnesota | 13-4

Semaine dernière : 8

Les Vikings ont enfin gagné un deuxième match par plus d’une possession. Fallait bien que le quart-arrière adverse soit Nathan Peterman! Les Mauves forment une bonne équipe, mais leur défense causera éventuellement leur perte en séries. Ce sera serré face aux Giants dimanche.

7. Cowboys de Dallas | 13-4

Semaine dernière : 6

La fin de saison des Cowboys a déçu, avec deux victoires et deux défaites dans les quatre derniers duels. Les partants étaient en uniforme face à Washington et ont mal paru. Il y a eu deux revirements à leurs dépens dans trois des quatre derniers matchs.

8. Chargers de Los Angeles | 10-7

Semaine dernière : 7

Voilà une autre équipe qui a mal paru face à la compétition bien inférieure des Broncos, même si les partants ont joué longtemps. Le receveur Mike Williams s’est blessé dans un match sans signification, mais il semble que les nouvelles soient encourageantes.

9. Jaguars de Jacksonville | 9-8

Semaine dernière : 12

Les Jaguars ont connu une fin de saison très encourageante. Ils se retrouvent quand même dans le top 10 un peu par défaut. C’est ce genre de saison où les véritables prétendants ne se bousculent pas. Ils ont cinq victoires de suite, mais une seule d’entre elles contre une équipe gagnante.

10. Giants de New York | 9-7-1

Semaine dernière : 9

Les Giants ont habillé leur équipe B face aux Eagles et ont tout de même été coriaces. Daniel Jones a grandement amélioré son jeu cette saison et Saquon Barkley a connu un retour remarquable dans le champ-arrière. Les Giants sont l’une des belles surprises cette saison.

11. Ravens de Baltimore | 10-7

Semaine dernière : 10

C’est une fin de saison en queue de poisson pour les Ravens, sans leur quart-arrière Lamar Jackson. Blessé au genou, sa présence en séries demeure nébuleuse. Les Ravens, malgré eux, sont devenus dépendants de lui et sont méconnaissables à l’attaque quand il s’absente.

12. Lions de Detroit | 9-8

Semaine dernière : 13

La saison des Lions a pris fin, mais ce n’est que le début. Une culture gagnante semble enfin établie. Dan Campbell a été le dindon de la farce depuis son embauche, mais il faut admettre qu’il a fait un solide boulot avec cette équipe abonnée à la morosité depuis des années.

13. Dolphins de Miami | 9-8

Semaine dernière : 15

Maintenant que les Dolphins sont en séries, la tentation sera forte de ramener Tua Tagovailoa dans la mêlée. Après trois commotions en quelques semaines, il faut demeurer extrêmement prudent. S’il n’est pas là, les Dolphins ne veilleront pas tard, mais sa santé doit primer.

14. Seahawks de Seattle | 9-8

Semaine dernière : 18

Le simple fait que les Seahawks soient des séries, même s’ils risquent de se faire atomiser par les 49ers, représente une belle réussite. Cette équipe est jeune et plusieurs recrues performent déjà à un haut niveau. L’équipe aura aussi le cinquième choix, gracieuseté des Broncos.

15. Buccaneers de Tampa Bay | 8-9

Semaine dernière : 14

D’accord, la présence des Buccaneers en séries n’a rien de très chic, mais maintenant qu’ils y ont accédé, tout peut arriver. Ils se frotteront lundi soir à des Cowboys qui n’ont pas terminé en force. Si les Bucs se font sortir, les spéculations entourant l’avenir de Tom Brady seront incessantes.

16. Steelers de Pittsburgh | 9-8

Semaine dernière : 16

Les Steelers ont progressé au fil de la saison, mais leur faux départ est devenu une montagne trop haute à gravir. Tout porte à croire qu’ils seront dans le coup la saison

prochaine au sein d’une division qui sera ultra compétitive avec les Bengals, Ravens et Browns.

17. Commanders de Washington | 8-8-1

Semaine dernière : 21

Est-ce que les Commanders ont découvert un joueur sur le tard en Sam Howell? Le choix de cinquième ronde n’a pas été vilain en complétant 11 de ses 19 passes pour 169 verges et un touché, en plus de bien courir avec le ballon. Il sera peut-être en compétition pour le poste l’été prochain.

18. Packers de Green Bay | 8-9

Semaine dernière : 11

L’attaque des Packers n’a pas encore été à la hauteur face aux Lions. En deux matchs contre eux cette saison, Aaron Rodgers a lancé quatre interceptions. Depuis qu’il a été nommé partant en 2008, Rodgers ratera les séries pour une quatrième fois seulement. Fin du parcours?

19. Patriots de la Nouvelle-Angleterre | 8-9

Semaine dernière : 17

Le propriétaire Robert Kraft a indiqué aux abonnés de saison que les Patriots procéderaient à un examen approfondi de toutes leurs opérations. Des changements importants seront apportés à l’attaque. Il faut dynamiser le schéma offensif et amener des receveurs explosifs.

20. Panthers de la Caroline | 7-10

Semaine dernière : 24

Les Panthers ont gagné une poignée de matchs en deuxième moitié de saison, mais la pire erreur serait de se mentir à eux-mêmes pour finir par se faire croire que Sam Darnold peut être leur quart-arrière d’avenir. Il est grand temps de repêcher et développer.

21. Saints de La Nouvelle-Orléans | 7-10

Semaine dernière : 19

Défensivement, les Saints ont retrouvé leur ère d’aller en cours de route. À l’attaque, il y a des éléments prometteurs comme les receveurs Chris Olave et Rashid Shaheed. Les blessures et le jeu au poste de quart-arrière ont eu raison de cette équipe, mais inutile de tout faire sauter le noyau.

22. Browns de Cleveland | 7-10

Semaine dernière : 20

Difficile d’évaluer avec certitude Deshaun Watson. Il n’avait pas joué depuis très longtemps et la rouille a été un facteur. Mais imaginez si cette équipe, qui s’est donné tout ce mal et a déboursé tous ces millions, se retrouve avec le Watson de cette saison pour le futur...

23. Jets de New York | 7-10

Semaine dernière : 22

Les Jets ne peuvent pas se laisser abattre par une fin de saison difficile. Les fondations semblent les bonnes, sauf qu’il faut dénicher un quart-arrière pour allumer le feu aux fesses de Zach Wilson. Il y a lieu aussi d’améliorer la ligne offensive, mais il y a de la lumière.

24. Titans du Tennessee | 7-10

Semaine dernière : 23

Les Titans pavanaient avec une fiche de 7-3 peu après la mi-saison, avant que tout s’écroule. Bien sûr, les blessures leur ont nui, mais aucune victoire n’est survenue contre une équipe gagnante. Il y a alerte à la fraude et le porteur Derrick Henry accumule du sérieux millage.

25. Falcons d’Atlanta | 7-10

Semaine dernière : 25

Les Falcons ont clairement déniché leur porteur de ballon en Tyler Allgeier. Il a terminé la saison avec 1035 verges au sol. Le receveur Drake London a aussi été une recrue productive. Sinon, les Falcons sont loin d’être un produit fini. Dans une division faible, ça peut tourner vite.

26. Rams de Los Angeles | 5-12

Semaine dernière : 26

Si l’entraîneur-chef Sean McVay décidait de quitter, l’effet domino pourrait être retentissant. Le plaqueur étoile Aaron Donald pourrait suivre, tout comme le quart-arrière Matthew Stafford, même s’il a mentionné qu’il souhaitait revenir. C’est à surveiller.

27. Raiders de Las Vegas | 6-11

Semaine dernière : 27

Maintenant que l’on sait que Derek Carr ne reviendra pas, il sera intéressant de voir si les Raiders voudront frapper un grand coup en allant chercher un Tom Brady ou un autre vétéran à grande renommée. La lune de miel avec Las Vegas n’est pas éternelle.

28. Broncos de Denver | 5-12

Semaine dernière : 29

Les Broncos sont à la recherche de leur entraîneur-chef. Le candidat le plus intrigant parmi ceux qui ont été ou qui seront convoqués est Jim Harbaugh. En voilà un qui aurait le potentiel de raviver rapidement la flamme. De l’éteindre aussi, mais c’est une autre histoire dans trois ans.

29. Cardinals de l’Arizona | 4-13

Semaine dernière : 28

Les Cardinals ont montré la porte à leur pilote Kliff Kingsbury, 10 mois après lui avoir accordé une prolongation de contrat jusqu’en 2027. En 100 ans d’histoire, cette équipe n’a toujours pas eu un entraîneur pendant plus de six ans à la barre. Faudrait viser juste!

30. Texans de Houston | 3-13-1

Semaine dernière : 32

Le scénario de l’an passé se répète avec un entraîneur en Lovie Smith qui est remercié après une saison seulement. Le problème n’est pas tant son congédiement que son embauche, à la base. Personne n’a cru une seconde qu’il s’installait à long terme. Encore moins les Texans.

31. Colts d’Indianapolis | 4-12-1

Semaine dernière : 30

À terme, Jeff Saturday a présenté un dossier de 1-7 comme entraîneur-chef par intérim. Les Colts n’allaient nulle part avant lui et sont encore enfoncés plus creux dans la vallée de la médiocrité. Payer pour aller chercher le premier choix des Bears au repêchage devient une option.

32. Bears de Chicago | 3-14

Semaine dernière : 31

Le directeur général Ryan Poles est dans le meilleur siège qui soit. Les Bears terminent avec le premier choix au total du repêchage. Ils peuvent sélectionner leur joueur de choix ou échanger le choix contre une mine d’or. Il y a aussi 100 millions disponibles sous le plafond salarial.