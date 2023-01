Pornographie juvénile: arrestation d'un homme de 40 ans à Trois-Pistoles

La Sûreté du Québec est à la recherche de présumé(e)s victimes d’âge mineur, qui pourraient se trouver aux quatre coins du Québec, à la suite de l’arrestation mercredi matin de Pascal Bélanger relativement à des infractions à caractère sexuel.

L’homme de 40 ans fait face à des accusations d’agression sexuelle, de contacts sexuels, de production et possession de pornographie juvénile, en plus de voyeurisme et d’inceste.

Selon la Sûreté du Québec, il a fait «plusieurs» victimes, toutes âgées de moins de 16 ans, notamment dans les secteurs de Saint-Lin-Laurentides et Mascouche.

Pascal Bélanger aurait par ailleurs effectué «de nombreux déplacements», ce qui permet de croire que d’autres potentielles victimes pourraient se trouver dans diverses régions du Québec, souligne-t-on.

Le suspect a été arrêté à son domicile de Trois-Pistoles mercredi matin et doit comparaitre mercredi par visioconférence au palais de justice de Joliette.

Toute information relative à cette affaire peut être transmise de façon confidentielle 1 800 659-4264.

