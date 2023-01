Québec: mercredi sera timidement ensoleillée

Mercredi sera timidement ensoleillé au Québec, alors que des nuages et quelques averses de neige pourraient venir ternir la journée.

Ce sera le cas pour la majorité de la province, mais le centre pourrait éviter les nuages. Les rayons de soleil devraient cependant se faire rares dans l’extrême nord.

Les températures dans l’ouest de la province avoisineront en moyenne -8 degrés Celsius, et l’Abitibi-Témiscamingue devra s’attendre à une accumulation de 5 cm de neige débutant en fin de soirée et se poursuivant dans la nuit.

Dans l’est du Québec, les températures oscilleront entre -8 et -15 selon les régions, alors que Minganie et Natashquan pourraient s’attendre à des températures atteignant -21 degrés.

Le centre sera moins uniforme, puisque le mercure en Estrie descendra jusque –7 degrés, -10 en Beauce, -9 en Mauricie, -11 au Québec et -16 en moyenne au Saguenay – Lac-Saint-Jean.

Les Îles-de-la-Madeleine n’auront pas la chance d’entrevoir des rayons de soleil, alors que des chutes de neige sont probables et que le mercure sera stable à -5 degrés.

Les températures pour le nord et l’extrême nord avoisineront généralement -20 degrés, mais certaines régions pourraient même atteindre -27 au plus chaud de la journée.