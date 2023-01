Retour de «La Voix», «La vraie nature» et «TLMEP»: un gros dimanche télé

Un gros dimanche attend les téléspectateurs avec le retour de «La Voix», de «La vraie nature» et de «Tout le monde en parle».

L’aventure de «Big Brothers Célébrités» entame pour sa part sa deuxième semaine à l’antenne, mais parlons d’abord des trois autres rendez-vous, qui sont très attendus le 15 janvier.

«La Voix»: place aux Auditions à l’aveugle

Photo Agence QMI, Joël Lemay

L’animateur Charles Lafortune revient aux commandes de «La Voix», dès 19 h, à TVA, mettant fin à deux ans de pause pour la populaire compétition musicale, période pendant laquelle «Star Académie» avait repris sa case horaire dominicale.

Le vétéran Marc Dupré est accompagné, pour les 13 prochaines semaines, de trois nouveaux coachs dans les fameux fauteuils rouges pivotants, soit Corneille, Mario Pelchat et Marjo. C’est beaucoup d’expérience sur un même plateau, alors ça promet pour les fidèles de l’émission ainsi que pour les candidats qui bénéficieront de leurs précieux conseils.

On fait d’abord place aux traditionnelles Auditions à l’aveugle alors que les coachs commencent à construire leur équipe respective. Cette étape est excitante, car ils découvrent seulement les voix, ne pouvant se fier qu’à leurs oreilles et à leur instinct avant de choisir de se retourner. Il sera intéressant de voir la dynamique entre les coachs, qui auront à convaincre les candidats les plus disputés de se joindre à leur formation.

On promet par ailleurs un numéro d’ouverture «spectaculaire» pour mettre la table. TVA évoque «un véritable court-métrage cinématographique où les coachs reprendront plusieurs de leurs grands succès», le tout sous la direction musicale d’Antoine Gratton.

«Tout le monde en parle» accueille Véro et Anne Dorval

PHOTO COURTOISIE

Pour sa première émission originale depuis la pause des Fêtes, Guy A. Lepage recevra à compter de 20 h, sur ICI Télé, Véronique Cloutier, qui animera la nouvelle compétition musicale «Zénith» sur ICI Télé le jeudi soir, ainsi qu’Anne Dorval, qui tient la vedette dans la série «La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé» sur Club illico ainsi que dans la pièce «Je t'écris au milieu d'un bel orage» au TNM, du 17 janvier au 11 février, aux côtés de Steve Gagnon. Les autres invités seront connus vendredi après-midi.

«La vraie nature»: début de la cinquième saison

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Jean-Philippe Dion reprend le collier à son chalet estrien où, pour la première de la cinquième saison, à compter de 21 h, à TVA, il reçoit la mairesse de Montréal Valérie Plante, la comédienne vedette de la quotidienne «Indéfendable» Anne-Élisabeth Bossé et l’humoriste Michel Courtemanche.

Ce sera un gros hiver – et des dimanches soirs occupés et de visibilité – pour Jean-Philippe, qui produit aussi «La Voix», via sa société Productions Déferlantes, et qui coanimera avec Alexandre Barrette la téléréalité «Sortez-moi d’ici!», tournée l'été dernier au Costa Rica. Celle-ci s’installera juste avant «La Voix» à compter du 19 février prochain, à 18 h 30, à TVA.

«Big Brothers Célébrités»: une première élimination

La troisième saison de «Big Brothers Célébrités» entame déjà sa deuxième semaine ce dimanche, à 18 h 30, sur Noovo, alors que la designer Marie-Christine Lavoie et le double médaillé olympique Alexandre Despatie se retrouvent sur le bloc. Qui remportera le challenge du véto? Et qui partira à la suite du vote de la maison?

La patronne de la semaine, Jemmy Echaquan Dubé, semble avoir été influencée à la dernière minute par l’humoriste Jérémy Demay, qui en a mené très – trop – large au cours de la première semaine. Normalement, Demay devait être mis au ballotage... comme le souhaitaient beaucoup d’adeptes sur les médias sociaux et sans doute à la maison.

L’auditoire moyen confirmé des principales émissions du dimanche soir:

«La Voix» (hiver 2020) * 2 078 000 téléspectateurs

«La vraie nature (hiver 2022) 1 078 000 téléspectateurs

«Tout le monde en parle» (saison 2021-2022) 982 000 téléspectateurs

«Big Brother Célébrités (hiver 2022) Noovo n’a pas partagé ses chiffres

*La saison 2020 de «La Voix» a été interrompue par la pandémie et a repris en septembre de la même année.

Source: TVA et ICI Télé, d’après Numeris