Scandale FTX: Tom Brady parmi les plus grands perdants

La faillite de l’entreprise de cryptomonnaies FTX causerait bien des ennuis au quart-arrière Tom Brady, qui perdrait des millions de dollars.

Des documents déposés devant un tribunal de la faillite du Delaware démontrent que l’athlète de 45 ans détient plus de 1,1 million d’actions de FTX.

Le propriétaire des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Robert Kraft, est également l’un de ceux ayant investi massivement dans l’entreprise qui s’avèrerait une fraude.

Le mois dernier, le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, a été inculpé et fait face à deux chefs d'accusation de fraude électronique et de six chefs de conspiration devant le tribunal fédéral de Manhattan.

L’homme de 30 ans, qui a plaidé non coupable, est accusé d’avoir prétendument volé des dépôts de clients pour payer des dettes de son fonds spéculatif et d'avoir menti aux investisseurs sur la situation financière de FTX.

Il semblerait que les investisseurs comme Brady et Kraft ont très peu de chances d’être remboursés.

«En fin de compte, nous ne pourrons pas récupérer toutes les pertes», a déclaré John J. Ray III, qui gère la restructuration de FTX, en décembre.

Au même moment l’an dernier, FTX a recueilli environ 400 millions $, ce qui a permis à l'entreprise de faire grimper sa valeur à près de 32 milliards $. Ainsi, Bankman-Fried est devenu l'une des personnes les plus riches du monde.

Brady et son ancienne épouse Gisele Bündchen faisaient partie d’un groupe de célébrités qui a fait la promotion de FTX. Les deux ont notamment participé à des publicités de la compagnie pendant la tenue du dernier Super Bowl.

Leur rôle dans la promotion de FTX a d’ailleurs déjà fait l'objet d'un examen juridique.

Peu de temps après l'effondrement de l’entreprise de cryptomonnaie, un client a déposé une proposition de recours collectif contre le fondateur, ainsi que Brady, Bündchen et plusieurs autres célébrités.

Les avocats des plaignants ont notamment fait valoir que FTX était «un énorme stratagème de Ponzi» et que les dirigeants derrière étaient «des génies des relations publiques et du marketing».