Soledar et Bakhmout, la «bataille la plus sanglante» depuis le début de l'invasion russe

Les combats pour le contrôle de Soledar et Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine, sont les «plus sanglants» pour les forces russes et ukrainiennes depuis le début de l'invasion russe, a estimé mercredi Mykhaïlo Podoliak, conseiller à la présidence ukrainienne.

«Tout ce qui se passe aujourd'hui en direction de Bakhmout ou de Soledar est le scénario le plus sanglant de cette guerre», a-t-il déclaré dans un entretien à l'AFP.