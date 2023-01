SPCA: les abandons d’animaux toujours importants

Si une augmentation significative des adoptions a été constatée l’année dernière à la Société protectrice des animaux (SPCA), les abandons sont toujours aussi importants et ont atteint le niveau prépandémique.

C’est ce qu’a indiqué Laurence Massé, directrice adjointe par intérim à la SPCA de Montréal, qui a tout de même précisé que 4018 adoptions avaient été réalisées en 2022 dans la métropole.

«Ce qu’il faut comprendre, c’est qu’on ne peut pas déterminer ça comme une année record, parce que pendant la pandémie on a eu beaucoup moins d’abandons que les années précédentes, et cette année on est retourné au niveau prépandémique», a-t-elle expliqué mercredi au micro de QUB radio.

Le retour à la normale a donc pu jouer sur la hausse des abandons après que plusieurs Québécois aient adopté pendant la pandémie, le confinement présentant alors une situation idéale pour avoir un animal de compagnie.

L’inflation qui touche la province depuis plusieurs mois est un autre facteur à prendre aussi en considération.

«Adopter un animal, c’est une décision à long terme, c’est une décision qui doit être réfléchie et il y a des animaux qui vont engendrer des coûts plus élevés en fonction de leur âge ou en raison de leurs besoins», a rappelé Mme Massé. «Ces frais vont augmenter avec l’inflation et il faut conscientiser les adoptants.»