Surf des neiges: départ très coûteux pour Arnaud Gaudet

(Sportcom) – Malgré un faux départ, Arnaud Gaudet et sa coéquipière Megan Farrell se sont ressaisis au slalom en parallèle par équipe de Bad Gastein, en Autriche. Toutefois, leur remontée a été insuffisante et ils ont terminé en 10e place, mercredi.

• À lire aussi: Surf des neiges: Arnaud Gaudet rapidement vaincu en Autriche

• À lire aussi: Surf des neiges: un premier podium pour Elizabeth Hosking

Préqualifié pour les huitièmes de finale, le duo canadien était opposé au premier tour aux Suisses Glan Casanova et Ladina Jenny, médaillés d’or à la première épreuve par équipe de la saison en Allemagne. Gaudet s’est tiré dans le pied dès le départ en frappant la porte avant qu’elle ne s’ouvre devant lui.

Les sensations ont été dures à retrouver après cette bévue, mais il a réussi à remonter la pente pour rattraper Casanova au bas de la piste. Atteinte d’un virus, Farrell n’a pu maintenir la cadence et a franchi la ligne d’arrivée quatre centièmes de seconde derrière Jenny.

«Disons que ç’a mal parti! Ce n’est jamais bon de commencer de cette façon et c'est difficile de se remettre dans la course par la suite, a commenté le Québécois. Ça m’a surpris, parce que j’ai un bon timing habituellement.»

Les Autrichiens Andreas Prommegger et Daniela Ulbing ont vaincu les Allemands Stefan Baumeister et Romona Theresia Hofmeister en grande finale. Dario Caviezel et Julie Zogg, de la Suisse, ont décroché le bronze.

Gaudet sera de la Coupe du monde de Scuol, en Suisse, samedi. Un slalom géant en parallèle y sera présenté.