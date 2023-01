Teck Metals devra payer 2,2 millions $ pour la pollution du fleuve Columbia

L’entreprise minière canadienne Teck Metals a été condamnée à payer une amende de 2,2 millions $ pour le rejet illégal d’effluents dans le fleuve Columbia, qui traverse les États-Unis et le Canada.

La Cour provinciale de la Colombie-Britannique a rendu son jugement mardi, alors que l’entreprise avait précédemment plaidé coupable à deux chefs d'accusation en vertu de la Loi sur les pêches du gouvernement fédéral et à un chef d'accusation en vertu du Environmental Management Act du gouvernement provincial, a déclaré Environnement et Changement climatique Canada, dans un communiqué.

En février 2019, les employés de Teck Metals avaient signalé un déversement d'effluents provenant des opérations de l'entreprise à Trail, en Colombie-Britannique.

Après enquête, il a été établi que le rejet d'environ 2,5 millions de litres d'effluents à pH faible dans le fleuve Columbia résultait de nombreuses erreurs opérationnelles

«Le manque de diligence raisonnable dont a fait preuve l'entreprise a contribué à la durée et à l'étendue du déversement. Dans ce cas, l'effluent à faible pH a été causé par la fuite d'une solution acide provenant des opérations de fertilisation de l'entreprise à Warfield, en Colombie-Britannique. Une grande partie de l'effluent déversé avait un pH inférieur à 4, ce qui est néfaste ou nocif pour les poissons», peut-on lire dans le communiqué.

En plus des infractions à la Loi sur les pêches, l'entreprise a plaidé coupable de ne pas avoir respecté son permis, qui précise les niveaux de pH acceptables pour les déversements et interdit les déversements d'effluents à létalité aiguë.

L'amende fédérale de 2 millions $ sera versée au Fonds pour dommages à l'environnement du gouvernement du Canada. Concernant les accusations provinciales, Teck Metals a été condamnée à payer une amende totale de 200 000 $.