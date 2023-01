Un règlement rapide est souhaité au Port de Québec

Le PDG du Port de Québec souhaite un dénouement rapide dans le conflit de travail qui oppose les débardeurs et la Société des Arrimeurs de Québec qui a décrété un lock-out le 15 septembre dernier.

«On souhaite que ça se règle. On a des familles. On n’a pas de rôle à jouer dans ça. Il y a un employeur d’un côté et le syndicat de l’autre côté. Souvent, les gens confondent un peu le rôle du port dans ça. Ce n’est pas nous. Ce sont deux parties externes. Il n’y a rien qu’on peut faire. On n’a pas de moyen d’intervenir dans ça, mais on souhaite que ce conflit-là se règle le plus rapidement possible», a déclaré Mario Girard lors de la rétrospective de l’année 2022.

L’employeur a déployé des plans de contingence pour minimiser l’impact de cette situation, a-t-il rappelé. Les activités liées aux navires céréaliers et aux opérations jugées comme des services essentiels sont maintenues selon les dispositions du Code canadien du travail.

L’heure est au bilan

Dans l’ensemble, M. Girard dresse un bilan positif de l’année 2022. Le volume de marchandises manutentionnées au Port de Québec devrait atteindre 27,6 millions de tonnes, ce qui en fait la troisième meilleure année des dix dernières années.

«C’est autour de 2% de moins qu’en 2021, mais somme toute, ça reste une très bonne année. (...) La diminution est principalement due à une baisse de l’exportation des boulettes de fer et des mauvaises récoltes en 2021 chez les producteurs de céréales de l’Ouest canadien. Nous avons eu presque un million de tonnes de céréales de moins à transborder dans nos installations. On sait que les récoltes en 2022 ont été bien exceptionnelles. Donc, ça va rebondir chez nous en 2023», a mentionné M. Girard.

Vrac liquide en hausse

Le vrac liquide a été en augmentation avec une hausse de la consommation des particuliers et des entreprises. Énergie Valero utilise les installations du Port de Québec.

«Il s’est notamment vendu plus de carburant avec la reprise du transport aérien. Le «jet fuel», c’est l’une des marchandises que l’on transborde ici au Port de Québec», a ajouté M. Girard.

Le ciment a également connu une année record.

Du côté des croisières, l’année 2022 marque la reprise des activités après un arrêt deux ans en raison de la pandémie. Au total, ce sont donc plus de 92 000 croisiéristes qui ont été reçus dans le Port de Québec. C’est tout de même la moitié moins par rapport à 2019.

«On remonte la pente au niveau des croisières», a-t-il souligné.

La Vision 2035 du Port de Québec sera dévoilée prochainement, a-t-il assuré.

Au terme de 13 mois de travail, le processus est maintenant complété, selon lui. Une centaine d’intervenants ont été impliqués dans cette consultation. Le plan sera dévoilé dans les prochaines semaines.