Un rôle pour Joe Sakic au Temple de la renommée

Joe Sakic a été nommé sur le comité de sélection du Temple de la renommée du hockey, mercredi.

Le président du conseil du Temple, Lanny McDonald, en a fait l’annonce, spécifiant que l’homme de 53 ans prenait la place de Bob Clarke. Ce dernier a cédé son siège à la fin de l’année 2022.

«Constant dans ses accomplissements, son leadership et son éthique de travail durant sa carrière de joueur et maintenant comme dirigeant, Joe est un acteur des plus respectés du monde du hockey», a déclaré McDonald dans un communiqué.

«Son implication et son impact dans notre sport seront un atout pour les mandats du comité de sélection, qui visent à maintenir des des standards d’excellence dans le choix de ceux qui recevront l’honneur d’être intronisé.»

Sakic a été introduit au Temple de la renommée comme joueur en 2012. Il a connu une brillante carrière de 20 saisons avec les Nordiques de Québec et l’Avalanche du Colorado. Il a touché la cible 625 fois et fourni 1016 mentions d’aide pour 1641 points en 1378 rencontres dans la Ligue nationale.

Il a remporté la coupe Stanley à deux occasions avec les «Avs» et a mis la main sur la médaille d’or avec le Canada aux Jeux olympiques de Salt Lake City.

Sakic est le président des opérations hockey de l’Avalanche et il a été le directeur général de cette organisation entre 2014 et 2022.