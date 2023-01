Une Québécoise seule en ski pendant 34 jours en Antarctique

Mission accomplie pour l’aventurière québécoise Caroline Côté : elle a atteint le pôle Sud mercredi, fracassant au passage le record du monde tant convoité sur ce parcours de 1130 km en Antarctique pour une femme en ski et en autonomie complète.

« Arrivée », a simplement confirmé la Montréalaise, à 11 h 40 (heure de l’Est), dans un message texte transmis par satellite.

Côté, 36 ans, aura donc bravé l’Antarctique pendant 34 jours pour atteindre l’objectif. La précédente marque, qui datait de 2016, appartenait à la Suédoise Johanna Davidson, en 38 jours et 23 heures. Cette dernière a par ailleurs déjà pris soin de féliciter la Québécoise pour le nouveau record.

De Hercules Inlet au pôle Sud

Ayant amorcé son périple le 9 décembre à Hercules Inlet, la Montréalaise aura réussi l’exploit malgré des conditions très difficiles.

« C’est venteux et il y a beaucoup de neige, ce qui rend ma progression difficile », avait-elle confié, plus tôt dans l’aventure.

Encore mardi soir, alors qu’il ne lui restait que 14 km à parcourir, Caroline Côté avait sagement pris la décision de planter sa tente pour la nuit. Elle a finalement atteint le pôle Sud, le lendemain, dans un froid glacial et en haute altitude.

Son temps officiel sera établi sous peu, selon l’heure exacte de départ et d’arrivée. On peut parler de 33 jours et quelques heures... Par mesure de précaution, l’entreprise américaine Antarctic Logistics & Expeditions, qui qualifie l’expédition entre Hercules Inlet et le pôle Sud de « défi ultime », a suivi à distance la progression de la Québécoise.

Accueillie par son conjoint

Étant également cinéaste, Côté partagera éventuellement les images de sa récente aventure, à l’issue de laquelle elle devient la première Québécoise à atteindre le pôle Sud en solo, et seulement la deuxième Canadienne après l’Ontarienne Meagan McGrath.

Si elle était seule pour ses déplacements, la Montréalaise comptait par ailleurs sur l’appui du directeur technique Vincent Colliard, qui est également son conjoint. Ce dernier, d’abord basé à Punta Arenas (Chili) les premières semaines, était sur place pour l’accueillir, à l’arrivée au pôle Sud, ayant parallèlement servi de guide pour un groupe en Antarctique à compter du 29 décembre.

Prochain séjour à Paris

En plus d’une nouvelle œuvre cinématographique à produire, Côté aura un balado et des conférences au menu pour les prochains mois.

Après un bref retour au Québec, elle prévoit par ailleurs s’envoler pour Paris afin de prendre part à un festival où sera présentée une version courte du documentaire Le dernier glacier. Intitulée Njord, l’œuvre résume la traversée du Svalbard de Côté et Colliard, en ski, au cœur de la nuit polaire.