Voyager: la grande prise d'otages

On croyait avoir tout vu avec le chaos dans les aéroports cet été. Les Fêtes nous ont révélé que c’était de la petite bière.

Des jours et des nuits à attendre un vol qui n’existe plus. Silence radio au service à la clientèle. Le cauchemar de trop de voyageurs s’est prolongé. Et pourtant, le ministre des Transports avait bien dit que les problèmes étaient réglés.

Omar Alghabra concède maintenant qu’il faut faire mieux. C’est un euphémisme.

Car au Canada, les voyageurs sont les otages d’un système au service des entreprises.

Quels droits ?

L’année 2019 devait marquer un grand coup. Enfin, le Canada entrait dans l’ère moderne et se dotait d’une Charte des droits des passagers aériens.

Qu’est-ce que ça a changé ? Pas grand-chose.

La raison est simple. Contrairement aux États-Unis, à l’Europe ou à l’Australie, pour avoir gain de cause en cas de plainte, le fardeau de la preuve est sur les épaules du passager ! Au voyageur d’obtenir toute la preuve pour démontrer que c’est la faute du transporteur, lequel se cache souvent sous le parapluie de la « sécurité aérienne ».

Or la vraie vie n’est pas la Bible : il est rare que David gagne contre ces Goliaths.

Pas surprenant que le montant des sanctions imposées au cours des dernières années soit dérisoire. Il est moins coûteux pour les transporteurs de payer que d’améliorer leurs services.

Et la bombe météo d’avant-Noël ?

Ne ratez pas La rencontre de l'heure Latraverse-Dumont, tous les jours 17 h 00 , en direct ou en balado sur QUB radio :

Elle était prévue depuis une semaine ! Une compagnie qui tient à ses clients se serait assurée d’avoir une marge de manœuvre, des équipes de relève, des plans B.

Et ça, c’est sans compter les vols qu’on annule à longueur d’année parce qu’ils ne sont pas assez achalandés pour maximiser les profits.

La marge de manœuvre finalement c’est celle de savoir qu’on peut traiter les voyageurs n’importe comment parce qu’ils n’ont aucune autre solution alternative.

On ne va quand même pas ramer jusqu’en France ou aux Caraïbes pour éviter l’avion !

Et le train ? Parlez-en aux passagers qui ont passé 18 heures à bord d’un train de VIA Rail sans nourriture à cause d’un déraillement du CP !

La géographie

Certes, le gouvernement nous promet qu’un jour nous aurons un « service ferroviaire de classe mondiale ». Faudrait plutôt lire « des trains à l’heure », car c’est la seule perspective qu’offrira le projet de train à grande fréquence qu’on nous fait miroiter depuis des lunes.

Gagner 17 minutes sur le trajet Ottawa-Montréal, ou 45 minutes sur le trajet Montréal-Toronto, on est loin d’une révolution !

Que voulez-vous, un TGV ça coûte trop cher, notre cartel de l’aviation s’est assuré de nous le rappeler.

Dans le fond, voyager, c’est comme les télécommunications, comme l’épicerie. L’excuse de notre grand pays et de notre faible population a le dos tellement large qu’on s’est habitué à payer et à endurer en silence.

Quant aux vacances, on nous promettra que ça ira mieux cet été. Ne retenez pas votre souffle.