DION, Jovette Ouellet



À son domicile, entourée de sa famille, le 25 décembre 2022, à l'âge de 84 ans, est décédée dame Jovette Ouellet, épouse de feu monsieur Rolland Dion, fille de feu monsieur Napoléon Ouellet et de feu dame Juliette Martel. Elle demeurait à Saint-Raymond. La famille se réunira pour un moment de reconnaissance en mémoire de madame Ouelletà partir de 11 heures.suivi de l'inhumation au cimetière de Saint-Raymond à 13 h 15. La direction des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord. Madame Ouellet laisse dans le deuil ses enfants : Stéphan, Sophie (Jean-Denis Beaudoin), Rémi (Mélanie Canuel); ses petits-enfants : Katrine Dion-Sinotte (Jérémie Pitet), Maxime Dion-Sinotte (Frédérique Dulude), Cédric Dion, Yanick Dion, Thomas Dion et Charlie Dion (Benjamin Robitaille); ses arrière-petits-enfants : Madeleine, Clément, Henri et Louis; ses frères et sœurs : feu Jean-Baptiste (feu Clothilde Genois), feu Marie-Berthe (feu Norbert Plante), feu Jean-Claude (feu Thérèse Arseneault), André (Alfrédine Beaulieu), Monique, feu Jacquelin (Edna Pagé), feu Pierrette (Richard Paquet), Jean-Paul Ouellet (Denise Lévesque), Réal Ouellet (Huguette Fleury) et Mireille; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dion : feu Lionel (feu Pauline Bureau), Gilberte (feu Bruno Leclerc), feu Marie-Paule, feu Alfredine (feu André Baribault), feu Fernand (feu Rose-Hélène Rochette), feu Paul-Aimé (feu Louisette Pleau), Gaston (Simone Voyer), feu Réné et feu Jacquelin (Pierrette Cayer) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier du fond du cœur Isabelle Brousseau, Claude Thibeault, Éric Martel et le Dr François Aubin pour les soins, l'aide et l'écoute. Vous avez fait une grande différence. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de santé de Portneuf, https://www.jedonneenligne.org/fsportneuf/