LAROCHELLE, Suzanne



À l'Hôtel-Dieu-de-Lévis, le 28 décembre 2022, à l'âge de 64 ans est décédée subitement madame Suzanne Larochelle, conjointe de feu monsieur Logan Fortier. Elle était la fille de madame Noëlla Laverdière et de feu monsieur Raoul Larochelle. Elle demeurait à Saint-Lazare-de-Bellechasse.La famille recevra les condoléances aule vendredi 13 janvier 2023 de 19h à 21h. Samedi, jour des funérailles, le salon funéraire sera ouvert à compter de 12h.Les cendres seront déposées ultérieurement au columbarium du cimetière de la paroisse. Elle laisse dans le deuil outre sa mère madame Noëlla Laverdière (feu Raoul Larochelle); ses sœurs et ses frères : Jacinthe (Jacques Chabot), François (Marie-Andrée Lortie), Félix (Nathalie Rousseau), Doris (Daniel Orlup) et Benoit (Henriette Morin); les enfants de son conjoint : Nathalie, Line, Logan Junior, Jean et Émilie; son beau-frère et ses belles-sœurs de la famille Fortier : Lionel (Marianne Vermette) et Lilianne et Louisette. Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement toutes les personnes qui lui ont porté assistance. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus-en-Bellechasse (Communauté St-Lazare) 134, rue Principale Sainte-Claire (Québec) G0R 2V0 ou par un don à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) 2725, Chemin Ste-Foy, Québec, QC G1V 4G5. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la Maison Funéraire :