PICHETTE, Yves



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 3 janvier 2023, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Yves Pichette, époux de feu dame Stella Lebel. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 9h30 à 11h20.L'inhumation aura lieu au printemps au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ses enfants : Claude (Mireille Samson) et Danny (Richard Lemieux) ; ses petits-enfants : François-Pierre et Sarah-Anne Bergeron; ses beaux-petits-enfants : Steven Lemieux (Catherine Jubinville) et Vanessa Lemieux (Sylvain Vermette) ; ses frères, sa sœur, son beau-frère et ses belles-sœurs : feu Lucille (Rosaire Turcotte), Marius (feu Claire Simard), feu Gilbert (Denise Martineau), Marc-André (Isabelle Gagnon), Antonia; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lebel : feu Réjean (Gaétane Simard), André (Réjeanne Turcotte), feu Denis, feu Diane; ses nièces : Caroline et Josée Lebel; ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement est adressé au personnel de l'unité des soins palliatifs du 4e étage de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC, G1S 3G3, Tél. 418 683-8666.