MARCOUX, François



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 1er janvier 2023, à l'âge de 60 ans, est décédé M. François Marcoux, époux de dame Martine Minville. Il était le fils de feu M. Yves Marcoux et feu dame Jeanne Claire Crépin. Il demeurait à Boischatel. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 9h à 10h50.et de là colombarium de la résidence funéraire. Pour ceux qui le désirent, il sera possible de visionner la cérémonie en direct ou en reprise via https://funeraweb.tv/fr/diffusions/66966 Il laisse dans le deuil, outre son épouse Martine et ses fils David et Charles-William (Ophelia Fraczek); ses sœurs et son frère : Lucie, Diane, Nathalie et André (Madelaine Montambault); son beau-frère et ses belles-sœurs : Janick, Guy (Gaby Francoeur) ainsi que plusieurs oncles et tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier la Dre Mélanie Fortin et son équipe de l'unité de soins palliatifs de l'Enfant-Jésus pour leur humanité et leur compassion. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Mira : info@mira.ca