PARÉ, Marie-Jeanne



À l'hôpital régional de Portneuf, le 6 janvier 2023, à l'âge de 93 ans, est décédée dame Marie-Jeanne Paré, épouse de feu monsieur Irenée Moisan, fille de feu monsieur Émile Paré et de feu dame Laudia Moisan. Elle demeurait à Saint-Raymond.La famille recevra les condoléances aujeudi le 19 janvier 2023 de 19 h à 21 h et vendredi 20 janvier 2023 de 9 h 30 à 10 h 45 en présence du corps.L'inhumation suivra au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord. Madame Paré laisse dans le deuil ses enfants : Ginette (feu Maurice Vézina), Claudette (Daniel Vallières), Daniel (Ginette Côté), Louis et Louise (Jean Rivard); ses petits-enfants : Christian Isabelle, Stéphanie Vézina, Luc Bédard (Isabelle Desjardins) et Francis Moisan (Isabelle Goulet); ses arrière-petits-enfants : Alexandra Vézina, Pier-Luc Bédard, Christopher Bédard, Maéva et Noëllie Moisan; ses frères et sœurs : feu Gertrude (feu Oswald Mc Rae), feu Robert (feu Lucienne Beaupré), Georgette (feu Paul-Émile Plamondon), feu Roger (Étiennette Fortin), feu Madeleine, feu sœur Monique Paré, feu Gaby (feu Claude Hould) et frère Bruno Paré F.E.C; sa belle-sœur : feu Rita Moisan (feu Gérard Plamondon) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Nous tenons à remercier M. et Mme Lucien Moisan et Mme Laurette Moisan pour avoir transporté maman à ses activités, ainsi qu'à son voisin Serge pour ses nombreux services. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation santé Portneuf. https://www.jedonneenligne.org/fsportneuf/