LORTIE, Hélène Fortin



À l'hôpital Laval (IUCPQ), le 16 décembre 2022, à l'âge de 73 ans, est décédée madame Hélène Fortin, épouse de monsieur Claude Lortie et fille de feu monsieur Édouard Fortin et de feu madame Rollande Jackson. Elle demeurait à Pont-Rouge. Madame Fortin laisse dans le deuil, outre son époux, ses fils: Stéphane et Steve; sa soeur et son frère de la famille Fortin: Évelyne (Léo Voyer) et Jean-Paul (Nicole Leclerc); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Lortie: André, Jean-Marc, Guy, Jocelyn (Pearl Roberge), Daniel, Alain, Francine, Line (Hervé Côté) et feu Ghislaine (André Chateauvert); ses amies proches: Louise Roy et Micheline Tessier ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et autres ami(e)s. Remerciements au personnel de l'hôpital Laval du 2e étage pour les bons soins prodigués et leur humanisme.La famille recevra les condoléances à l'église à partir de 10h sous la direction de laVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la paroisse Bienheureuse-Mère-Saint-Louis, église de Pont-Rouge. https://pbmsl.org/ ou à la maladie de Crohn et colite du Canada https://crohnetcolite.ca/Location/Quebec/Ville-de-Quebec