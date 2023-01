TANGUAY, Rachel



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 2 décembre 2022, à l'âge de 84 ans, est décédée dame Rachel Tanguay, épouse de feu monsieur Gervais Tanguay. Née à Ste-Sabine le 3 avril 1938, elle était la fille de feu dame Marie Chabot et de feu monsieur Paul Tanguay. Elle demeurait à Boischatel. Les membres de la famille recevront les condoléances à :à compter de 9h. À sa mémoireLes cendres seront par la suite déposées au columbarium La Seigneurie. Madame laisse dans le deuil ses enfants : feu Bruno (feu Line Lejeune), Louise (Éric Frippiat), Bernard (Marie-Claude Simard), Stéphane (Kathy Labrecque); ses petits-enfants : Raphaëla, Téhila, Iris, Thierry, Israël, David, Simon, Jessy, Tommy; ses arrière-petits-enfants; ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs : feu Claude (Solange Lapointe), feu Conrad (Fernande Lapierre), feu Colette (feu Jacques Bergeron), Cécile (feu Paul Ferland), Rosaire (Florence Métivier), Rock (Claudette Nadeau), Yvon (Denise Hémard), Ginette (Réjean Lessard), Jeanne D'arc (feu Jean-Luc Nadeau), Yval, feu Lyne; de la famille de son époux : feu Véronique (feu Lucien Martin), feu Lorenzo (feu Cécile Lemay), feu Françoise (feu Paul-Aimé Bélanger), feu Davila (feu Marguerite Grégoire), feu Marcellin (feu Jeannine Fauchon), feu Émilien (feu Fleurette Bellemare), feu Frédéric (feu Huguette Goupil), feu Ange-Aimé, Fernande (feu Herménégilde Lacasse), Lucien (Jeannine Rioux), Donald (Lise Tremblay) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.