BOUCHER, Roger



Au Centre d'hébergement Saint-Joseph de Rivière-du-Loup, le 11 décembre 2022, à l'âge de 88 ans et 10 mois, est décédé M. Roger Boucher, après avoir combattu avec grande dignité la maladie de Parkinson durant de nombreuses années. Il était l'époux bien-aimé de dame Gisèle Chouinard, fils de feu M. Emilio Boucher et de feu dame Adrienne Chamard. Il demeurait à Rivière-du-Loup. Nous garderons en nos cœurs le souvenir d'un homme simple et généreux, d'une grande sagesse, au jugement irréprochable et doté d'un bon sens de l'humour. Il aura été d'une grande inspiration dans chacune de nos vies. La famille recevra les condoléances aule samedi 14 janvier 2023 à compter de 10 h.Le port du masque serait grandement apprécié. L'inhumation des cendres de M. Boucher aura lieu au cimetière de Saint-François-Xavier ultérieurement. Il laisse dans le deuil son épouse Gisèle; ses enfants France (Stéphane Khazoom), Jean (Sylvie Morissette), Carl (Marie-Claude Côté); ses petits-enfants Jean-Philippe, François et Charles Khazoom (Anne Dumont-Lévesque), Maude (Nicolas Guay) et Laurence Boucher (Alexander Hayman); son arrière-petit-fils Quentin Guay. Il était le frère de : feu Gaston, feu Léopold (Valéda Dumont), Yvon (Céline St-Jean), Pauline (feu Gaston Dubé), Jacques, feu Pierrette (feu Berthol Hein), Lise (Fernand D'Amours), feu Jean-Guy (Micheline Morin), Gilles (Ginette Nadeau). De la famille Chouinard ses beaux-frères et belles-soeurs : feu Gilles (feu Réjane Gamache), Nicole (Joseph Bélanger), Madeleine (feu Roger Elias), Pierrette (Jean-Luc Leclerc), Jean-Guy (Odette Labrecque), Ghislaine (feu Serge Archambault), Roger (feu Geneviève Bernier), Lucille (Marc Dubé). Sont aussi affectés par son départ ses neveux et nièces, cousins et cousines des familles Boucher et Chouinard, ainsi que de nombreux ami(e)s. La famille tient à exprimer une profonde reconnaissance pour les soins extraordinaires empreints d'humanisme prodigués par le personnel du 4e étage du Centre d'hébergement Saint-Joseph pour ces dix-huit derniers mois auprès de M. Boucher. Si vous le désirez, vous pouvez honorer la mémoire de cet homme d'exception par un don à la Fondation Sclérose en Plaques du K.R.T.B. inc., 73, rue St-Henri # 6e étage, Rivière-du-Loup G5R 4C9. Formulaires disponibles au funérarium. Les services professionnels ont été confiés à la :