GUILLEMETTE MERCIER, Dorice



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 21 décembre 2022, à l'âge de 89 ans et 9 mois est décédée, entourée d'amour, madame Dorice Mercier, épouse de feu monsieur Maurice Guillemette. Elle était la fille de feu Alfred Mercier et de feu Marie Laverdière. Elle demeurait à Lévis, autrefois de Saint-Damien, Bellechasse.La famille recevra les condoléances à lade 11h à 13h45.Les cendres de madame Mercier seront déposées au cimetière Onésime-Brousseau ultérieurement. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Louise (Gilles Lapierre), Denis (France Mercier), Jocelyne (Claude Noël), Carole (Marcel Barnabé), Mario (Sylvie Frégeau), Réal (Nathalie Godbout); ses petits-enfants : Amélie, Marilyn, Mélanie, Caroline, Isabelle, Emmanuelle, Marie-Pier, Catherine, Jimmy, Anthony, Maxime, Hubert, Audréane; ses arrière-petits-enfants : Jade, Alexy, Raphaël, Annabelle, Juliette, Amanda, Jacob, Kim, Olivier, Emmanuel, Marine, Lisa, Elymaud, Emma et Lucas. Elle était la soeur : Armand (feu Véronique Breton), feu Liliane (feu Antoine Labbé), Florence (feu Nérée Gagné), feu Noëlla (feu Lucien Gauthier), feu Jeannine, Rémi (Pauline Labrecque) et feu Suzanne (Daniel Couture). De la famille Guillemette, elle était la belle-sœur de : feu Léonard (feu Maria Therrien), feu Régina (feu Ananias Brochu), feu Léopold (feu Alida Rémillard), feu Aurore (feu Joseph Bolduc), feu Oliva (feu Jeanne Godbout, feu Jeannette Roy), feu Josephat (feu Irène Lachance), feu Jeanne (feu Joseph Asselin), feu Germaine (feu Paul Henry) et feu Evelyne (feu Noël Forgues). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines parents et ami(e)s. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis (Québec) G6V 3Z1. Des formulaires seront disponibles à la salle. La direction des funérailles a été confiée à la