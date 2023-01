BILODEAU, Jean



À Montmagny, le 9 janvier 2023, à l'âge de 58 ans, est décédé monsieur Jean Bilodeau, époux de madame France René de Cotret et papa de Julien (Émilie Barbeau Brunelle), Claudiane, Colette (Nicolas Labrecque), Isabelle, Blanche et Charlotte-Élyse. Outre moi et nos enfants, il laisse dans la peine sa mère, Micheline Piché (feu André Bilodeau) et sa belle-maman, Reine Dessertine (feu Gaston René de Cotret). Il était le grand frère de Nathalie (Richard Butler), d'André (France Bellefleur) et de Marie-Hélène. Il laisse aussi dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Jean et moi avions choisi de nous établir à Saint-Jean-Port-Joli, il y a 20 mois.L'église ouvrira ses portes à midi pour permettre à tous de se saluer. Tous ceux qui aimaient Jean sont invités à venir s'y recueillir et à y célébrer sa vie. Je tiens à remercier des gens qui ont permis à mon mari d'ajouter du temps de qualité à sa trop courte vie. D'abord, merci au docteur Simon Desmeules, néphrologue, et à toute son équipe qui lui ont sauvé la vie il y a douze ans. Merci au docteur Marc Lalancette, oncologue, et à toute son équipe qui l'ont suivi pendant 10 ans à Québec. Merci au docteur Annie Mercier, généraliste, et à toute son équipe qui ont pris la relève à Montmagny en 2021. Enfin, merci au docteur Isabelle Côté, interniste, et à toute son équipe pour la douceur et le confort de ses dernières heures aux soins intensifs. Merci aussi à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont simplement aimé Jean. Un don à un organisme de votre choix, pour combattre la misère humaine ou animale, peut accompagner vos pensées et/ou vos prières.Direction funéraire :