GOULET, Julie

À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 25 novembre 2022, est décédée subitement à l'âge de 60 ans, madame Julie Goulet, fille de feu Philippe Goulet et de feu Rolande Veilleux. Elle demeurait à Lévis, autrefois d'Armagh, Bellechasse.La famille recevra les condoléances auLes cendres seront déposées ultérieurement au cimetière d'Armagh. Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs : Nicole (Aimé Rouillard), Monique (Romain Corriveau), feu Hélène (feu Murielle Vallerand), Denis (Yolande Corbin), feu Gaétan (Céline Isabel), Doris (Yvon Godbout) et Marcel (Diane Laflamme) ainsi que son filleul Dany Laplante Goulet. Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus-en-Bellechasse (Communauté Armagh), 134, rue Principale, Sainte-Claire (Québec) G0R 2V0.