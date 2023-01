POULIN, Marie-Claire Laplante



À l'Institut de santé mentale de Québec, le 1er janvier 2023, à l'âge de 94 ans, est décédée dame Marie-Claire Laplante, épouse de feu monsieur Roger Poulin. Elle était la fille de feu dame Clara Morissette et de feu monsieur Lauréat Terrier-Laplante. Elle demeurait à Sainte-Brigitte-de-Laval.La famille vous accueillera dans l'église à compter de 13 heures pour offrir vos condoléances. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Liette (Alain Duchesne) et Stéphane (Annie Brousseau); ses petits-enfants : Valérie, Patrice (Audrey Blouin), Karina, Sarah et Charlie ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle était la soeur de feu Lauréat (Janine Vallerand), feu Henry (feu Simone Wagner), feu James (feu Émilienne), feu Jean-Paul, feu Gemma (feu Simon Ouellet) et feu Florida (feu Paul Marcoux). Elle était la belle-soeur de feu Jofferette (feu Earl Yeo), feu Raymonde (feu Paul-Émile Labbé), feu Sarto (feu Gisèle Miller), feu Yolande (feu Camille Brind d'Amour), feu Mance (feu Raymond Blouin), feu André (Pauline Jobin), feu Roch (feu Liliane Gingras) et Pauline (feu Charles Rhéaume). Elle laisse aussi ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel soignant de l'Institut de santé mentale de Québec pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. 418-683-8666, site web : www.cancer.ca