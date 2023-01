GINGRAS, Louise



Au CHSLD de Baie-Saint-Paul, le 23 décembre 2022, à l'âge de 77 ans et 4 mois, nous a quittés Dame Louise Gingras. Elle était l'épouse de Monsieur André-Jean Simard et elle demeurait à Baie-Saint-Paul.et ses cendres seront déposées au columbarium de la Coopérative à une date ultérieure. Les membres de sa famille accueilleront parents et amis(es) au funérarium de lasamedi, jour des funérailles, à compter de 9h. Madame Louise Gingras laisse dans le deuil son époux : André-Jean Simard; ses fils : Jocelyn (Annick Leblanc), Mathieu (Nadia Cantin), Louis (Brigitte Lepage); ses petits-enfants : Élodie, Jérémy, Lily-Jeanne, Zia, Maria-Kim, Antoine, Charles; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Simard; sa filleule et son filleul : Karine et Alexandre ainsi que de nombreux amis(es). Un merci spécial est adressé au personnel du CHSLD de Baie-Saint-Paul, unité Ambroise-Fafard, pour l'approche humaine des soins prodigués et leur dévouement ainsi qu'au Dre Marie-Christine Chevrette. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, des formulaires seront disponibles au funérarium. La direction des funérailles a été confiée à la