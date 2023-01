DUTIL, Roch



Entouré de l'amour de ses proches, Roch nous a quittés sereinement le 1er janvier 2023. Il était l'époux de madame Gisèle Demers, fils de feu monsieur Diogène Dutil et de feu madame Germaine Carrière. Il demeurait à Saint-Henri et était natif de Saint-Charles-de-Bellechasse. Il laisse dans le deuil ses enfants : feu Jacynthe (Jean Boutin), Josée (Réjean Morin), Monic (Vincent Brochu), Raymond (Nancy Cloutier) et Steeve (Chantal Aubin); ses petits-enfants : Vanessa Boutin (Olivier Jobin), Frédérik Boutin, Audrey Brochu (Félix-Antoine Bouffard), Mathieu Brochu (Jessie Dubois), Marie-Kim, Marc-Antoine (Marika Parent), Mathis (Frédérique Dutil), Alysson, Kevyn (Emma Blais), Kelly (James Bernatchez) et Mya Arsenault (Jacob Olivier); son arrière-petite-fille : Margot Jobin; ses frères et sœurs : feu Jean-Paul (Diane Vien), feu Bérangère (feu Charles Beaulieu), feu Raymond (Germaine Roy (feu Roger Bélanger)), feu Jean-Guy (Jeannine Dumas), feu Gilles (Hélène Fortin), feu Gisèle (Guy Laverdière), feu Solange, Pauline (Jean-Marie Gagnon), feu Hélène (Raymond Brisson), Pierrette (Lionel Nobert), André (Diane Breton), Jacques (Pierrette Brûlé), feu Réal (Anne Bergeron (Léo Carrière)) et feu Clément (Marie Piché); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Demers : Gilles (Cécile Bélanger), Pierrette (Raynald Leblanc) et Gérard (Diane Thibault). Sont aussi affectés par son départ ses neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel soignant et Dre Sandrine Tanguay du Centre d'hébergement de Saint-Anselme pour leur soutien et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don de votre choix. La famille vous accueillera au complexeà compter de 9h.