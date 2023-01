PERETTO, Gabriele



Au CHUL, le 9 décembre 2022, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Gabriele Peretto, époux de dame Berenice Lovato, fils de feu Nicola Perotto et de feu Anna-Maria Dalla Riva. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera au :de 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Benerice; ses enfants : Nico (Marie-Claude Blondeau), Dario (Marianne Patry) et Mirco; ses petits-enfants : Juliette, Charles-Antoine, Laura et Gabriel; son frère et sa soeur : Remigio (Azzurina) et Amelia; ses belles-soeurs et beaux-frères de la famille Lovato : Bruna, Teresina, feu Luciana, Sergio, Luigi et Claudio, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel soignant du CHUL (CHU de Québec-Université Laval), l'Hôpital du Saint-Sacrement, l'Hôpital Saint-François d'Assise, L'Hôtel-Dieu de Québec et particulièrement au personnel infirmier du CLSC de l'Ancienne-Lorette et de Sainte-Foy - Sillery, pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 1825, boulevard Henri-Bourassa, bur. 405, Québec Qc, G1J 0H4, tél.: 418-525-4385, www.fondationduchudequebec.org