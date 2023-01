OUELLET, Claude



À son domicile, le 1er janvier 2023, est décédé subitement à l'âge de 89 ans, monsieur Claude Ouellet, époux de dame Louise Sanfaçon. Il était le fils de feu David Ouellet et de feu Yvonne Morin. Il demeurait à La Pocatière, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s pour recevoir les condoléancesde 9 h à 10 h 55 à laet de là les cendres seront déposées au columbarium et seront inhumées ultérieurement au cimetière des Pins. Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée Louise; ses enfants: Bernard, feu Martine (Michel Doyon) et Bruno; ses petits-enfants: Alexandre, Pascale, Mathieu, Sabrina, Mégan et leur conjoint(e); ses arrière-petits-enfants: Loan, Sophia, Émile, Livia, Arnaud, Amanda, Charlie. Il était le frère de: feu Andréa, feu Maurice, feu Charles-Auguste, feu Renée, feu Laurette, Cécile (feu Wilfrid Chartier), feu Jean-Paul, feu Ghislaine. De la famille Sanfaçon, il était le beau-frère de: feu Claudette (Yvon-Robert Morin (Danielle Genois)), feu Yolande, feu Micheline, feu Jacqueline, feu Henri-Paul, feu Laurette, feu Françoise. Sont aussi affectés par son départ ses neveux, ses nièces, ses cousins, ses cousines, ses autres parents et ses ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière. Don en ligne : www.fondationhndf.ca