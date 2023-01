GOSSELIN, Louis



Au CHSLD Champlain Chanoine-Audet, le 27 décembre 2022, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Louis Gosselin, époux de madame Claire Fournier, fils de feu Marcel Gosselin et de feu Juliette Aubert. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses frères et sa soeur : André (Huguette Carrier), Marielle, Marc (France Lortie) et Claude; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Fournier : Henriette (feu Charles Brulotte), Suzanne (feu Paul-Henri Jacques), feu Monique (Conrad Fortin), Renée (feu Réal Bernier), Mariette, feu Jacques (feu Rollins Pelletier, feu Suzanne Pouliot), Claude (Pauline Pouliot), Michelle, feu Marthe (feu Roland Guay) et Pierre (feu Yolande Barras, Lucille Ferland); ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et de nombreux ami(e)s. Un merci spécial à sa soeur Marielle et à son frère Claude qui l'ont accompagné dans les derniers moments de sa vie. Merci également au Dre Amélie Roy et à tous les membres du personnel du 3ème étage du CHSLD Champlain Chanoine-Audet, notamment aux préposé(e)s qui l'ont entouré pendant tout son séjour. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au programme de recherche de la Société Alzheimer du Canada https://alzheimer.ca/fr ou à l'organisme de votre choix. La famille vous accueillera, en présence du corps, aule vendredi 20 janvier 2023 de 14h à 17h et de 19h à 21h, et le samedi 21 janvier 2023 de 9h à 10h30.