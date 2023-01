LEPIRE, Adrienne Gagnon



Au C H U L, le 28 décembre 2022, à l'âge de 88 ans et 9 mois, est décédée madame Adrienne Gagnon, épouse de feu monsieur Robert Lepire, fille de feu madame Antonia Gauthier et de feu monsieur Ludger Gagnon. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h à 11 h.. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Félix de Cap-Rouge à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Johanne (Rex Coleman), Michèle (Jocelyn Michel), Benoit (feu Diane Bédard, Johanne Tremblay), Line (Alain Chapdelaine), Carole et feu Denis; ses petits-enfants : Yves, Anne, Karine, Mathieu, Fleurise, Patricia, Valérie, Marie-Ève et Daniel; ses frères et soeurs: Madeleine, Jean-Claude, Nicole et Jean-Yves (Liliane Delisle) ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et sa soeur qui l'ont précédée: Fernand, Georges, Roger, Raymond et Lucienne. Remerciements au personnel du Manoir de la Rivière qui a pris soin d'elle durant ses dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme Les diabétiques de Québec. Des formulaires seront disponibles sur place.