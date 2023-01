BERTHIAUME, Solange



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous annonçons le décès de Solange Berthiaume le 2 janvier 2023 à l'âge de 61 ans à la Maison de soins palliatifs du Littoral. Elle demeurait à St-Gilles. Elle laisse dans le deuil sa mère Gilberte Gosselin. Elle est allée rejoindre son père Bertrand Berthiaume et son beau-père Harry Gagné. Le départ de Solange laissera également un grand vide dans la vie de son conjoint Jean-Paul Dion, sa fille adorée Marie Myriam Dion (Cédric Lambert), ses petits amours Émy Rose et Antoine, sa soeur Sylvie (Gaétan Labonté), sa nièce Jessica Labonté, sa filleule Véronique Labonté, ses demi-frères de cœur Steve et Raymond Gagné, les enfants de son conjoint (Mario et Nancy Dion), sa marraine Liane Berthiaume, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dion, ses cousins, cousines et nombreux ami(e)s. Un merci spécial à ces personnes qui ont été significativement présentes tout au long de sa maladie: sa cousine Rachel Berthiaume, son amie Jessyka Grondin, Meggie Grenier infirmière du CLSC, sa belle-sœur et amie Francine Dion et ses amies d'enfance Christiane et Brigitte. Nous voulons souligner le soutien et les soins exceptionnels reçus du personnel et des bénévoles de la Maison du Littoral, particulièrement Sandra Fournet et Gabriel Gingras. Les funérailles auront lieu le samedi 14 janvier 2023 à 14h en l'église St-Gilles où la famille vous accueillera à compter de 12h30. Pour ceux qui ne pourront être présents, il sera possible de visionner les funérailles en direct et en différé en cliquant sur l'icône " Diffusion web " dans l'avis de décès de Mme Berthiaume sur le site www.salonsdupuis.com. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral, 5445, rue St-Louis, Lévis, Qc, G6V 4G9. Site web : www.mspdulittoral.com. La direction des funérailles a été confiée à la