SIMARD, Suzanne



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 29 décembre 2022, à l'âge de 94 ans, nous a quittés Dame Suzanne Simard. Elle était l'épouse de feu Monsieur Éloi Simard. Elle est née à Sainte-Anne-de-Beaupré et a vécu pendant 50 années à Baie-Saint-Paul.et l'inhumation se fera au cimetière paroissial. Les membres de sa famille accueilleront parents et amis(es) au funérarium de lavendredi jour des funérailles à compter de 10 heures. Madame Suzanne Simard laisse dans le deuil ses belles-sœurs : Béatrice Nicole (feu François Simard), Constance Simard (feu Léo Bouchard) ainsi que plusieurs filleuls, filleules, neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis(es). Outre son époux elle est allée rejoindre ses parents : Joseph Simard et Marie Simard; ses frères et sœurs : Aurore (feu Adélard Simard), Clémence (feu Joseph Fortin), Alice (feu Onésime Trudel), Hélène (feu Adélard Tremblay), Arthur (feu Jeanne Bergeron), Gérard, Thomas (feu Bella Lachance), Augustin (feu Marie Fortin). Un merci spécial est adressé au personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré et de la Résidence Les Jardins de la Côte pour les bons soins prodigués à Madame Simard et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Baie-Saint-Paul pour le Fonds Général ou à la Fondation de l'Hôpital Saint-Anne-de-Beaupré, des formulaires seront disponibles au funérarium. La direction des funérailles a été confiée à la