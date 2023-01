POULIN, Jean



À l'Hôpital de Saint-Georges, le mardi 3 janvier 2023, est décédé à l'âge de 69 ans et 6 mois, monsieur Jean Poulin, époux de madame Claire Bernard. Il était le fils de feu Grégoire Poulin et de Fernande Métivier. Il demeurait à Lac-Etchemin. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire :de 10h à 13h55.L'inhumation aura lieu au cimetière paroissial à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Claire Bernard, ses filles : Marie-Pier, Anne-Marie et Valérie (Mathieu Lagrange) ainsi que ses petits-fils : Xavier, Olivier, Lori et Eli. Il laisse aussi dans le deuil sa mère Fernande Métivier (feu Grégoire Poulin) ainsi que ses frères et sœurs : Pauline (Roland Leblanc), France (Clément Laberge), Michèle (Jude Pouliot), Roger (Brigitte Gagnon), Martine (Daniel Nadeau), Suzanne (Louis Dion), René (Roxanne Dupuis) et José (Johane Cloutier). De la famille Bernard, il était le gendre de feu Philippe Bernard (feu Réjeanne Ferland) et le beau-frère de : Serge (Jocelyne Bouffard), André (Claire Bisson), feu Jean-Louis (Guylaine Provençal) et Michel (Anne-Marie Poirier). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousine et amis. Un remerciement spécial au personnel de l'Hôpital de Saint-Georges pour leurs bons soins. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec, 6070, rue Sherbrooke Est, bureau 104, Montréal (Québec) H1N 1C1.