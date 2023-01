FONTAINE, Richard H.



Au CHSLD Vigi St-Augustin-de-Desmaures, le 4 décembre 2022, à l'âge de 87 ans et 4 mois, est décédé monsieur Richard Fontaine, conjoint des quarante dernières années de monsieur Gilles Lemieux, fils de feu madame Alida Thibault et de feu monsieur Rodrigue Fontaine. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au :de 13 h à 15 h 45.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Outre son conjoint Gilles, il laisse dans le deuil ses enfants : Sonya (Sylvain Lambert), Patrice (Francisca Dubé) et Lynn (Bernard Groulx); ses petits-enfants : Nancy, Kim, Dave et Amir; ses arrière-petits-enfants : Zackary et Ariane; ses soeurs et son frère : feu Fleur-Ange, France (feu Gaston Lacombe), Annette, feu Murielle (feu Raoul Poirier), Luce (feu Jean-Claude Audet), feu Mercédès, feu Marie-Claire (feu André Lespérance), feu Normand (feu Dolorès Lagacé) et feu Sonya; ses beaux-frères et belles-soeurs : feu Marc-Aurèle (feu Juliette Bélanger), feu Georgette (feu Raymond Fournier), feu Raymond (Béatrice Caouette), feu Michel (feu Yvette Beaulieu), feu Réal (Pierrette Hamel), feu Dorothée (Roland Drapeau), feu Louisette (feu Jean-Félix Tremblay), feu Marcel, Lucie (Charles Boucher), feu Marthe, feu Denise, Charlotte (feu Michel Laflamme), Jean-Marie (feu Andrée Côté), André (feu Ginette Blouin), Micheline (feu Gilles Mariage) et Robert (Marie-Josée Caron), ainsi que de nombreux neveux et nièces. Pour ceux et celles qui le désirent, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. Site Web : https://cancer.ca/fr/