BLAIS, Robert



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 22 décembre 2022, à l'âge de 86 ans et 9 mois, est décédé monsieur Robert Blais, époux de madame Pierrette Moffette. Il était le fils de feu Aimé Blais et de feu Marie-Jeanne Boutin. Il demeurait à St-Gilles. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Pierrette, ses enfants : Yvon, Claude (Monique Boilard), Lionel (Isabelle Bergeron), Michel (Fernande Maheu), Guy; ses petits-enfants : Guillaume et Geneviève Blais-Montminy, Jonathan (Émilie Benoît-Beaulé), Andréanne (Mikael Dufour), Audrey (Charles Monaghan-Sévigny) et Florence Blais-Boilard, Roxane Blais (Alyn Maclennan); ses arrière-petits-enfants : Pierre et Clément Blais, Antoine Dufour; ses sœurs: feu Marguerite (Jean-Paul Labonté), Émillienne (feu Adrien Marcoux); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Moffette: Jean-Louis (Denise Bibeau), Madeleine (feu Ernest Côté), Rose-Yvonne, André (feu Jeannine Martineau, Cécile Trembley), feu Noël (Andrée Anctil), feu Lucien; plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille vous accueillera à la maison funérairele vendredi 13 janvier de 19h à 21h30 et le samedi 14 janvier à compter de 9h.