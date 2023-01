CHABOT, Rolande



Au CHSLD Côté-Jardin de Québec, le 23 décembre 2022, à l'âge de 78 ans, est décédée madame Rolande Chabot, conjointe de M. André Gagné. Elle était la fille de feu monsieur Aimé Chabot et de feu dame Pauline Lamontagne. Elle demeurait à Québec. La famille accueillera parents et ami(e)s à la :à compter de 12 h.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Saint-Fabien-de-Panet. Outre son conjoint André, elle laisse dans le deuil ses enfants : Nancy, Hugo (Nadine Lavoie), ses petits-enfants : Alixia, Maxance, Célia, Théo, Aude, Loïc et Mathis, ses frères et soeurs : Yolande (Yvon Mercier), Michel (Marguerite Boutin), Gérald (feu Lise Fortier), Céline Vézina, Hervé (Line Rioux), Nicole (Gilbert Fortier), Normand, Carmen (feu Michel Létourneau), Gaétan (Nadia St-Pierre), feu Raymonde, feu Daniel, feu Benoit, feu Gilles, feu Josée, le père de ses enfants, feu Michel Morency, ainsi que ses neveux, nièces, oncles, tantes, autres parents et de très nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Côté-Jardin de Québec, pour les bons soins prodigués et appréciés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec. www.societealzheimerdequebec.com