SÉNÉCHAL, Père Conrad, msc



À l'unité de soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec, le 5 janvier 2023, à l'âge de 84 ans et 10 mois, est décédé le père Conrad Sénéchal, Missionnaire du Sacré-Cœur. Il était le fils de feu Georges Sénéchal et de feu Yvonne Saucier.Outre les membres de sa communauté, le père Conrad laisse dans le deuil son frère et sœurs : Dolorès, Véronique, Gilberte, Lucie et Guy, ainsi que plusieurs neveux et nièces. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs : Yvette, Camille, Romuald, Maurice et Marie-Paule.À partir de midi, les membres de sa communauté et de sa famille recevront vos condoléances. Il sera inhumé le même jour au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Le père Conrad Sénéchal est né le 15 mars 1938 à Saint-Damase, comté de Rimouski. Après ses études primaires à l'école de Mont-Joli, il fit ses études secondaires à l'École apostolique des Missionnaires du Sacré-Cœur à Beauport, Québec, puis sa philosophie à St. Joseph Apostolic School à Watertown, N.Y. Après des études théologiques à l'Université Laval de Québec, il fut ordonné prêtre le 7 juin 1964. Notre confrère a accepté de grandes responsabilités durant sa vie active. Il faut d'abord mentionner une première affectation : directeur du Service universitaire canadien outre-mer (SUCO) au Cameroun et au Gabon pendant 4 ans. Le père Conrad fut aussi directeur général (recteur) du Séminaire St-Augustin, à Cap-Rouge. Il a aussi servi sa communauté en étant économe provincial pendant 15 ans. Et il fut élu Supérieur provincial de la Province canadienne des Missionnaires du Sacré-Cœur à deux reprises. Il fut aussi professeur et maître de salle à la Petit-Œuvre de Beauport, aumônier à la Commission scolaire régionale de Tilly à Ste-Foy, supérieur à la Résidence de la communauté au Séminaire St-Augustin, au Scolasticat de Sillery et à notre maison de Québec. Il a passé les dernières années de sa vie au Domaine de Bordeaux, au service de sa communauté et impliqué dans la pastorale de la résidence. La communauté remercie le personnel de l'infirmerie du Domaine de Bordeaux pour les bons soins prodigués.