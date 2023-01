CHARTIER, Lucienne Tremblay



À la résidence Les Jardins du Haut St-Laurent, le 30 novembre 2022, à l'âge de 85 ans, est décédée dame Lucienne Tremblay, épouse de monsieur Noël Chartier, fille de feu Jacques Tremblay et de feu Marie-Anne Thibault. Elle demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Noël; ses enfants: Jacline (Jacques Arsenault), Denis (Nancy Deschênes), Daniel (Nathalie Boulianne), Annie, Nadine (Luc Ouellet) et Marie-Noël (Jean Lacroix), ses 9 petits-enfants et 10 arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs: feu Maurice, Jeannette (feu Gustave Miller), Rolland (Léonie Vigneault) et Aline (Renaud Desbiens); ses belles-sœurs: Monique Chartier (feu Donat Méthot) et feu Micheline Chartier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de la résidence Les Jardins du Haut St-Laurent pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-527-4294, www.societealzheimerdequebec.com