COUTURE, André



Le 19 décembre 2022, à l'Hôtel-Dieu de Lévis, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur André Couture. Il était le fils de feu monsieur Joseph-Eudore Couture et de feu dame Yvette Turcotte.Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée, madame Jeannine Lahaye. Il était le frère d'Estelle (Euloge Bossé), Germain (Marie-Andrée Lajoie), Céline, Denis (Lédiane Milot), Claire (Denis Mallet), Hélène, Michèle (Guy Robitaille), Fernand (Daniel Canuel), Marcel (Nathalie Poulin) et Jean-Luc (Johanne Laliberté). Il était le beau-frère de (famille Lahaye) : feu Henriette (Georges-Henri Martel), Jacques (Claire Guay), Marc-André, Jean-Marie (Marie-Jeanne Bilodeau), René (Hélène Bernier), Michel (Ginette Laperrière) et Claude (Johanne Vézina). Il laisse dans le deuil plusieurs neveux, nièces, petits-neveux, petites-nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule vendredi 13 janvier 2023, de 19 h à 21 h ainsi quede 9 h à 10 h 30.Le port du masque et la distanciation sont à votre discrétion. Nous tenons à remercier sincèrement l'équipe d'oncologues, d'infirmières, d'auxiliaires et de préposé(e)s de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, téléphone : 418 835-7188, site web : www.fhdl.ca. Des formulaires seront disponibles sur place au salon.