BERNARD, Paul-Henri



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 28 décembre 2022, à l'âge de 82 ans, entouré de l'amour des siens, est décédé monsieur Paul-Henri Bernard, époux de feu dame Lise Lizotte. Il était le fils de feu monsieur Paul-Henri Bernard et de feu dame Marguerite Julien. Natif de Québec, il demeurait à Saint-Apollinaire. La famille recevra les condoléancesde 13h30 à 14h30. L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au Parc cinéraire Harmonia au printemps prochain en toute intimité. Il laisse dans le deuil ses trois enfants: Lucie (Christian), Yvon (Martine), Guy (Isabelle); ses petits-enfants chéris: Stéphanie (Philippe) Alexandre, Francis, Jeremy, Benjamin (Isabelle), Samuel (Sabrina), Antoine. Ses arrière-petites- filles: Madeleine, Margot, Naïma. Sa grande amie Angèle ainsi que ses enfants Monique et André. Sont aussi affectés par son départ: ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces, cousins et cousines et plusieurs autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés au personnel des soins intensifs du CSSS Alphonse-Desjardins de Lévis, pour les bons soins prodigués et pour leur accompagnement, dévouement et leur chaleureux soutien.