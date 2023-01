PARIS, Claude



À l'Hôpital de Hôtel-Dieu de Québec, le 23 décembre 2022, à l'âge de 60 ans et 9 mois, est décédé monsieur Claude Paris. Il était le fils de dame Louisette Richard et de feu monsieur Ronald Paris. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants Gabrielle (Steven Martel), Alexandre et leur mère, Aline Crochemore; sa soeur Claire (Paul Tremblay); ainsi que plusieurs cousins, cousines, parents et ami(e)s. Selon ses volontés, il n'y aura pas d'événement funéraire. Les parents et ami(e)s qui le désirent sont invités à lui rendre hommage, chacun à leur façon. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leurs attentions et les bons soins prodigués.