LEBEL, Denis



À Québec, le 23 décembre 2022, à l'âge de 69 ans, est décédé M. Denis Lebel. Il était le fils de feu M. Georges Lebel et de feu dame Yvette Harbour. Il demeurait à Québec. La famille accueillera parents et amis à la résidence funérairele samedi 14 janvier 2023 de 13h à 15h. L'inhumation aura lieu au cimetière St-Grégoire de Montmorency au printemps 2023. Il laisse dans le deuil son frère et ses belles-sœurs: feu Régent Lebel (Gaétane Simard), feu Stella Lebel (feu Yves Pichette), André Lebel (Réjeanne Turcotte), feu Diane Lebel; ses neveux et nièces : Josée Lebel, Claude Pichette, Danny Pichette et Caroline Lebel ainsi que de nombreux ami(e)s. Des dons, seraient appréciés, à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715 av. des Replats, Québec (Qc), G2J 1B8. Par téléphone au 1(888) 473-4636 / www.coeuretavc.ca