CARRIER, Yvette



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 26 décembre 2022, âgée de 72 ans, est décédée Yvette Carrier, fille de feu Juliette Rodrigue et de feu Auguste Carrier. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil son mari René Carrier, son fils Éric Carrier (Alexandra Bernier), ses 2 petits-enfants qu'elle aimait profondément: Florence et Édouard, ses frères et sœurs: feu Claudette, Denise, Henry (Odette Allard), feu Hélène (feu Antoine Barras), Fernande (André Matte), Lise (feu Gilles Gagné), feu André (Lise Turgeon), feu Denis (Marcel Gingras) et feu Aline (André Plourde); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Carrier ainsi que ses neveux et nièces. Une pensée spéciale à sa grande amie Lise Turgeon qu'elle adorait. La famille vous accueillera au:à compter de 13h.et de là au columbarium de l'établissement. Un merci tout particulier à l'Unité de soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vous avez été une ressource fantastique et elle vous appréciait tous. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis (www.fhdl.ca).